Het aantal Nederlanders in de bijstand is vorig jaar voor het eerst sinds 2016 toegenomen. Door de economische gevolgen van de coronapandemie nam het aantal ontvangers van bijstand met 3,6 procent toe, meldt Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. De toename is wel kleiner dan verwacht.

Vanwege de coronacrisis werd gevreesd dat het aantal mensen in de bijstand explosief zou stijgen. Maar een dergelijke stijging bleef volgens Divosa dus uit. Toch wil voorzitter Erik Dannenberg niets weten van 'meevallende' cijfers. "Er zijn nog steeds tienduizenden mensen voor hun inkomsten afhankelijk van een van de coronamaatregelen van de overheid", zegt hij. Dannenberg wijst onder andere op de regeling voor zelfstandige ondernemers, de Tozo.

Ten opzichte van het aantal mensen dat eind 2019 in de bijstand zat, bedroeg de instroom vorig jaar 31 procent. Daar stond een uitstroom van bijna 27 procent tegenover. Het ging grotendeels om dezelfde mensen, zoals jongeren die redelijk snel uitstroomden naar scholing of werk. Van alle mensen die in 2020 uitstroomden, had 50 procent maximaal een jaar bijstand ontvangen.

De cijfers van Divosa zijn gebaseerd op de gegevens van 238 gemeenten. Die vertegenwoordigen zo'n 86 procent van het bijstandsbestand en 67 procent van alle gemeenten in Nederland.