ABN AMRO heeft klanten woensdag in een e-mail haar excuses aangeboden voor de gebrekkige witwascontroles van de financiële instelling. Hiervoor trof ABN AMRO maandag een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM). Topman Robert Swaak biedt "oprechte excuses" aan na het "tekortschieten" van de bank tussen 2014 en 2020.

Het OM schreef maandag op basis van onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dat er bij de grootbank sprake was van "jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland".

Dat is kwalijk, omdat banken een poortwachtersfunctie hebben om dergelijke financiële criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel geld of het financieren van terrorisme, tegen te gaan. "Het doet pijn dat we het als bank niet goed hebben gedaan", schrijft Swaak.

Daarom biedt ABN AMRO dan ook haar excuses aan voor de wanpraktijken. "Ik spreek namens alle bestuursleden en medewerkers van ABN AMRO als ik zeg dat het ons diep raakt. We zijn tekortgeschoten en bieden u daarvoor onze oprechte excuses aan", sluit de topman af.