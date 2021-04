Dat de avondklok met ingang van 28 april komt te vervallen, betekent dat veel supermarkten weer terug kunnen naar hun normale openingstijden. Dat supermarkten na 20.00 uur geen alcohol mogen verkopen, blijft van kracht, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL desgevraagd.

"Veel supermarkten gaan nu om 21.45 uur dicht, dus het scheelt dan een kwartiertje. Maar alle beetjes helpen bij het spreiden van de drukte", aldus de CBL-woordvoerder.

Volgens het CBL blijft het verbod voor supermarkten om na 20.00 uur alcohol te verkopen wel van kracht. "Daar verandert niets aan, en dat staat ook niet in de planning voorlopig."

Het zijn vooral grotere supermarkten die tot later in de avond open zijn, en dan ook nog veelal die in de grote steden. Bij supermarktketen Jumbo gaat het om ruim 130 winkels die tot 22.00 uur uur open zijn. "Alleen op het station van Eindhoven zit een winkel met ruimere openingstijden." Die is een uur langer open.

Bij Albert Heijn zullen de winkels volgens een woordvoerder ook weer een kwartier langer open zijn. "Zolang de alcoholmaatregel van kracht is, verkopen wij geen alcohol na 20.00 uur."