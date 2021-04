Het constitutioneel hof van Duitsland heeft het voor de Duitse regering mogelijk gemaakt om een groot Europees coronaherstelfonds goed te keuren. Rechters van het grondwettelijk hof hebben de bezwaren van enkele Duitsers ongegrond verklaard. Het fonds dat de economie van de Europese Unie uit het slop moet halen, kan door deze uitspraak eindelijk gebruikt worden.

Het herstelplan ligt al maanden op de plank. Na een reeks lange dagen en korte nachten in september en een politieke crisis in november en december bereikten de EU-leiders eind vorig jaar een akkoord over de begroting voor de komende jaren. Onderdeel van het EU-budget van 1,8 biljoen euro is het coronaherstelfonds ter waarde van 750 miljard euro.

Daarvan gaat 672,5 miljard euro naar de lidstaten. Het gaat om 312,5 miljard euro aan subsidies en 360 miljard euro aan gunstige leningen. Het gaat dan om leningen tegen lage rentes en met lange looptijden.

Het herstelfonds ligt gevoelig, omdat er op EU-niveau schulden worden aangegaan. Lidstaten als Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk waren hierop tegen. Deze landen zeggen dat nettobetalers hierdoor opdraaien voor de zwakkere Europese economieën. Deze EU-lidstaten hebben zich daarom lang verzet tegen een groter aandeel van subsidies in het coronaherstelfonds.