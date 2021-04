Door de enorme vraag naar computerchips sinds het begin van de coronacrisis doet de Nederlandse chipmachinemaker ASML gouden zaken. De omzet was in het eerste kwartaal 78,8 procent hoger dan een jaar eerder en kwam uit op 4,4 miljard euro. De winst steeg met 240 procent tot 1,3 miljard euro.

Allebei die percentages moeten een beetje in perspectief geplaatst worden, want in het eerste kwartaal van vorig jaar maakten de cijfers van het bedrijf een flinke duik als reactie op de eerste schokken van de coronacrisis.

Toch zijn alle cijfers ondertussen hoger dan in het vierde kwartaal van 2019, net voor het coronavirus toesloeg. Dat is vooral te danken aan de enorme vraag naar computerchips in het afgelopen jaar. Nu we door de coronapandemie zo goed als altijd thuiswerken, schaffen we massaal betere computers en extra beeldschermen aan. Tegelijkertijd is de horeca gesloten en moeten we ons thuis bezighouden, waardoor we betere tv's of gamingspullen aanschaffen.

Dat heeft de productie van elektronica in een ongelooflijke stroomversnelling gebracht en de vraag naar chips, die daar een belangrijk onderdeel van zijn, dus ook flink opgedreven. Die schoot zelfs zo steil omhoog dat er ondertussen een tekort aan computerchips is. ASML maakt de machines om die chips te produceren.

Wat betreft het komende kwartaal is ASML echter wat terughoudender. Het verwacht een omzet van tussen de 4 en 4,1 miljard euro en een brutowinstmarge van 49 procent. Die bedraagt nu 53,9 procent.