De reisbranche rekent erop dat op 15 mei afscheid wordt genomen van de 'oranje wereld'. Begin mei wordt aangekondigd dat niet langer voor alle landen een negatief reisadvies geldt, zo is de stellige overtuiging van reiskoepel ANVR. Dan kunnen landen weer afzonderlijk beoordeeld worden en moeten de gele vlekjes - voor landen waar je veilig naartoe kunt - weer een grote gele vlek worden.

"Op de volgende persconferentie zullen we horen wat er na 15 mei gebeurt. Tot die tijd geldt nog dat reizen naar het buitenland wordt afgeraden", zegt directeur Frank Oostdam van de ANVR in gesprek met NU.nl. Uit de gesprekken die de branche met de overheid voert, is volgens hem duidelijk geworden dat de terugkeer naar reisadviezen per land aanstaande is.

Dat de terrassen weer opengaan en er over een week ook zonder afspraak gewinkeld kan worden, vindt de reisbranche niet per se goed nieuws. Want het is nog maar de vraag of Spanje ons wel wil hebben als wij van de overheid naar dat land mogen. "In die zin hadden we liever gezien dat we allemaal nog even hadden doorgebeten totdat de besmettingscijfers lager zijn en alle sectoren meteen kunnen profiteren."

De ANVR hoopt evengoed dat de Nederlandse reisadviezen een voor een geel worden. "Gebaseerd op de werkelijke situatie in dat land. Zo zouden IJsland en Portugal opties kunnen zijn", zegt Oostdam. "Het zullen er eerst niet veel zijn, maar wel steeds meer worden." Hij hoopt dat door het toenemende aantal vaccinaties in Nederland de grenzen van andere landen voor ons opengaan.

'Als het eenmaal kan, komt er een run'

Vooralsnog wordt er nog maar mondjesmaat geboekt. "Mensen zijn terughoudend. We zien al wel dat de boekingen voor na de zomer aantrekken en we verwachten ook wel een inhaalslag." De ANVR denkt dat in Nederland massaal geboekt zal worden als de seinen eenmaal op groen - of in dit geval geel - staan. Dat gebeurde ook al in Engeland.

"Dan komt er echt een run. Want mensen staan te trappelen. We hebben veel gespaard en kunnen niet alles op het terras uitgeven." Gezien de onzekerheden willen consumenten reizen ook kunnen annuleren. "Daar spelen de touroperators ook op in", zegt de ANVR-directeur. "99 procent biedt flexibiliteit."

Zekerheid zoeken mensen ook door voorlopig in Nederland op vakantie te gaan. "Ook daar spelen touroperators op in, maar dat is echt iets dat te maken heeft met de coronacrisis." Zeker voor de meivakantie en deels voor de zomervakantie is Nederland de vakantiebestemming. "Zodra het kan, zullen mensen weer de grens overgaan, die drang is er. En dat beperkt zich wat ons betreft zeker niet alleen tot Europa."