Investeerders pompten in het eerste kwartaal van dit jaar een recordbedrag van 715 miljoen euro in Nederlandse start-ups. Dat is zo'n 90 procent meer dan het bedrag van 377 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2020, blijkt uit een wereldwijd onderzoek van accountantskantoor KPMG.

KPMG constateert dat de meeste investeerders zich, net als in 2020, vooral richten op bedrijven die inspelen op de coronacrisis. Dat gaat dan vooral om bedrijven die zich bezighouden met technologieën variërend "van onderwijstechnologie over gaming tot digitale gezondheid".

Maar nu de vaccinatiecampagnes wereldwijd lopen, wordt er ook steeds meer rekening gehouden met het nieuwe normaal. "Sectoren die het door de coronacrisis zwaar hebben gehad, zoals toeristische bedrijven, komen opnieuw in beeld bij investeerders", zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG's adviesgroep Emerging Giants.

De opvallendste investeringen in Nederlandse bedrijven waren de 30 miljoen dollar (bijna 25 miljoen euro) voor de bouwer van elektrische auto's Lightyear, 25 miljoen dollar voor de online supermarkt Crisp en 20 miljoen dollar voor de elektrische scooters van felyx.

Wereldwijd ging er in de eerste drie maanden van dit jaar 126,6 miljard dollar naar start-ups, 30 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2020. Het meeste geld ging naar de Verenigde Staten met investeringen in onder andere de beleggingsapp Robinhood, automaker Rivian en de maaltijdbezorger Lalamove. In Europa was de grootste kapitaalinjectie voor de Zweedse betaalapp Klarna. Die haalde 1 miljard dollar op.