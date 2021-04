Horecaondernemers kunnen vanaf 28 april de terrassen weer openen. Zij mogen dan tussen 12.00 en 18.00 uur maximaal vijftig gasten per terras verwelkomen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij niet-essentiële winkels hoeft voorafgaand aan een bezoek geen afspraak meer worden gemaakt.

Het maximale aantal klanten wordt daarbij nog altijd bepaald door het winkeloppervlak. Bij kleine zaken is dat twee klanten per verdieping, in grote warenhuizen geldt één klant per 25 vierkante meter.

Net als vorig jaar moeten winkeliers en hun verenigingen helpen met de handhaving. Ook moeten zij ervoor zorgen dat 1,5 meter afstand wordt gehouden en er niet te veel mensen tegelijkertijd in de winkel staan. Mocht het misgaan en winkelstraten te druk worden, dan kunnen ze worden gesloten.

Mondkapjes blijven binnen verplicht, en klanten moeten zoveel mogelijk alleen naar de winkel komen, benadrukte de premier.

'We beperken de terrassen tot koffie en eventueel een biertje'

Voor een terrasbezoek moet een reservering gemaakt worden. Tevens moeten de gasten geregistreerd worden. Dit kan ook ter plaatse. Daarnaast vindt een zogeheten checkgesprek plaats.

Tafels moeten op 1,5 meter afstand staan, tenzij ze zijn voorzien van kuchschermen. Je mag met maximaal twee personen aan één tafel zitten. Deze regel geldt niet voor huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar.

Met de gekozen sluitingstijd van 18.00 uur wil de overheid voorkomen dat mensen te lang op de terrassen blijven plakken. "Zo schrap je de bitterbal en de avondmaaltijd die nog kan plaatsvinden", aldus Rutte.

De basisregels blijven voor de terrassen en winkels van kracht, dus 1,5 meter afstand houden, geregeld de handen ontsmetten en thuisblijven bij klachten.