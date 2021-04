De Duitse webwinkel Zalando heeft zijn omzet in het eerste kwartaal met ongeveer de helft zien toenemen tot ongeveer 2,2 à 2,3 miljard euro, zo blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers. Analisten hadden op een iets minder sterke verkoopspurt gerekend. Ook de winst viel hoger uit dan verwacht.

De winst komt, na rente en belastingen, naar verwachting uit op circa 80 miljoen tot 100 miljoen euro. Een jaar terug was hier nog sprake van bijna 99 miljoen euro verlies. Kenners voorzagen gemiddeld een winst van zo'n 41 miljoen euro.

Zalando gaf bij de presentatie van de jaarcijfers in maart al aan dat het uitging van een verkoopstijging van 50 procent in het eerste kwartaal.

De webwinkel wil op termijn meer dan 10 procent van de totale modemarkt in Europa, nu goed voor zo'n 450 miljard euro, in handen hebben.

Onlangs werd bekend dat modeketen C&A zijn kleding ook in Nederland via Zalando gaat verkopen. In Duitsland begon de winkelketen daarmee in februari en dat beviel goed. C&A zei dat klanten positief reageerden op het nieuwe verkoopkanaal. Zalando is al enige tijd bezig om ook winkels aan zich te binden die van het platform gebruikmaken, zoals ook andere webwinkels als Amazon en bol.com doen.