De gezamenlijke schuldenlast van horecaondernemers bij banken is met 1,5 miljard euro opgelopen tot 5,9 miljard euro. Dat komt doordat veel horecaondernemers meer zijn gaan lenen vanwege het opraken van hun eigen vermogen. Dat schrijft het ING Economisch Bureau in een rapport over de vooruitzichten van de horecasector.

De denktank schrijft dit onder meer toe aan het vooralsnog uitblijven van herstel van de sector. ING stelt zijn verwachtingen voor de omzetgroei van de horeca in 2021 dan ook naar beneden bij, van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder naar maximaal 15 procent.

Wel ziet ING in het derde en vierde kwartaal van dit jaar nog een groot aantal momenten waarop horecaondernemers verloren omzet voor een deel terug kunnen winnen. Op terrassen zijn vanaf 28 april tussen 12.00 en 18.00 uur weer gasten welkom. Er mogen maximaal vijftig personen plaatsnemen.

Het omzetverlies uit 2020 wordt naar verwachting pas in 2022 weer goedgemaakt.

Het aantal faillissementen bleef met een toename van 13 procent desondanks relatief beperkt, schrijft ING. Al komt dat volgens de denktank ook omdat veel eenmanszaken ervoor kozen de handdoek in de ring te gooien en hun bedrijf te stoppen, in plaats van een faillissementsaanvraag te doen.