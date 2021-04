De Britse klokkenluider Jonathan Taylor is maandagavond door de Kroatische politie voor korte tijd in een psychiatrische inrichting geplaatst. Taylor was tien jaar lang jurist bij de Nederlandse multinational SBM Offshore en door zijn toedoen kwam in 2012 een enorme smeergeldaffaire aan het licht. Monaco vraagt om zijn uitlevering. Hij zit inmiddels 265 dagen vast in Kroatië.

Waarom is dit belangrijk? In 2019 is de Europese klokkenluidersrichtlijn ingevoerd. Daarin staat dat mensen als Jonathan Taylor tegen vergeldingsacties van hun voormalige werkgevers beschermd dienen te worden. De lotgevallen van Taylor laten zien dat ondanks de Europese richtlijn hiervan in de praktijk weinig terecht komt.

Wat is er gebeurd? Taylor stelde afgelopen vrijdag een schriftelijke verklaring op waarin hij uitlegt dat hij last heeft van depressiviteit en zelfmoordneigingen. Dat deed hij op verzoek van de Britse ambassadeur en consul, met oog op een aanstaande zitting bij het Kroatische hooggerechtshof. Hij vroeg uitdrukkelijk om de informatie alleen met het Kroatische Hooggerechtshof te delen in de hoop zo beweging in zijn zaak te krijgen.

Maar de informatie kwam ondanks dat verzoek terecht bij de politie. Op maandagavond stonden er twee agenten voor zijn deur die hem mee wilden nemen naar een ziekenhuis. Taylor weigerde waarna een handgemeen volgde en hij tegen de grond werd gedrukt. Vastgebonden op de brancard werd de klokkenluider afgevoerd en daarna opnieuw met handen en voeten vastgebonden aan een bed.

Toen hij hem onbekende medicatie weigerde, kreeg hij tot twee keer toe onder dwang een injectie met kalmerende middelen. Inmiddels is Taylor weer vrij. Over de houding van de Britse ambassade is hij woedend, laat hij NU.nl weten. "In plaats van me helpen, leveren ze me uit aan de Kroatische politie en bezorgen ze me de vreselijkste 24 uur van mijn leven."

Hoe zit het met de smeergeldaffaire bij SBM Offshore? Jonathan Taylor werkte tien jaar lang als bedrijfsjurist bij SBM Offshore. Toen er een enorme smeergeldaffaire aan het licht kwam, maakte Taylor zich er hard voor dat de verantwoordelijken zouden worden aangepakt.

Toen dat naar zijn mening niet gebeurde, werkte hij samen met Europese, Amerikaanse en Braziliaanse opsporingsdiensten, waarna onder meer in de VS een voormalige CEO Tony Mace tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld en het bedrijf in Nederland een schikking van 240 miljoen dollar (ongeveer 199 miljoen euro) trof.

Waarom zit Taylor in Kroatië? Toen hij in juli vorig jaar met zijn gezin op vakantie ging, werd hij opgepakt. Monaco had een arrestatiebevel uit laten gaan bij Interpol. Het prinsdom was jarenlang de vestigingsplaats van SBM Offshore. Achteraf bleek dit onterecht te zijn omdat tegen Taylor nog geen vervolging was ingesteld, laat staan dat hij al was veroordeeld.

Na vijf dagen kwam hij op borgtocht vrij. Zijn gezin keerde terug naar Groot-Brittannië, hij bleef achter in Kroatië. De afgelopen maanden belandde Taylor in een juridisch doolhof, waarbij de Kroatische rechterlijke instanties de bal naar elkaar toeschoven. Monaco, noch SBM Offshore deden stappen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden.

Wie helpen Taylor? In augustus vorig jaar riep het European Centre for Press and Media Freedom Monaco op om de aanklacht tegen Taylor in te trekken. "Dit is de zoveelste poging van SBM Offshore om wettelijke instrumenten te misbruiken om Taylor te intimideren en het zwijgen op te leggen", aldus de verklaring.

In oktober 2020 liet Pieter Omtzigt, naast Tweede Kamerlid ook klokkenluiderrapporteur van de Raad van Europa weten dat hij vond dat Monaco "misbruik maakt" van zijn macht. "De meedogenloze vervolging van een succesvolle klokkenluider als Taylor moet worden stopgezet", zei hij in een verklaring.

De Britse regering stelde zich tijdens een debat in november vorig jaar gereserveerd op. Een bewijs dat een verband was tussen Taylors activiteit als klokkenluider en zijn arrestatie was er volgens de onderminister van Buitenlandse Zaken niet. Taylor reageerde verbijsterd. "Ik ben verlaten door mijn eigen regering", zei hij tegen de BBC.

Bij het Kroatische hooggerechtshof dient dinsdag opnieuw een hoorzitting over Taylors zaak. De Britse ambassade in Zagreb reageerde niet op vragen van NU.nl.