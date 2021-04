De twee grootste supermarktketens van Nederland, Jumbo en Albert Heijn, kondigden allebei in de afgelopen twee weken een grote verandering van hun winkelmodel aan. Dat heeft gevolgen voor duizenden personeelsleden. Ondertussen bloeien de supermarkten als nooit tevoren.

Nu we even niet meer naar het restaurant kunnen gaan en vaker moeten thuiswerken, lopen we veel vaker naar de supermarkt. Jumbo zag daardoor zijn omzet over heel 2020 stijgen met 15 procent naar 1,25 miljard euro, Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize kwam 14 procent hoger uit op zo'n 74 miljard euro.

En toch vinden ze het tijd voor een nieuwe manier van werken. Beide ketens laten weten dat de plannen al bestaan sinds 2018. De winkelorganisatie moest al langer op de schop, want het oude model voldeed niet meer aan de huidige klantenbehoeften.

Albert Heijn wilde de reorganisatie eigenlijk vorig jaar al doorvoeren, maar heeft ze uitgesteld door de coronacrisis. "We dachten toen: het is nu al druk genoeg in de winkels en het personeel hoeft die hele aanpassing er nu niet bij te nemen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Maar we hadden het personeel toen wel al ingelicht over de plannen en de voorbije maanden kregen we signalen dat ze er eigenlijk gewoon mee aan de slag wilden. We weten tenslotte niet hoelang we nog in deze situatie zitten."

Bij Jumbo is het een soortgelijk verhaal. "We testen het nieuwe model al sinds 2018 in de praktijk en het wordt al gebruikt bij een aantal van onze zelfstandige vestigingen. De filialen die we zelf in handen hebben, zijn al van het begin bij het proces betrokken en we kregen een positief advies om ermee van start te gaan."

Nederlanders kopen steeds meer online

De supermarkten willen zich aanpassen aan de nieuwe winkelgewoonten van hun klanten. Nederlanders neigen al langer naar gezond en vers eten en doen hun boodschappen steeds meer online. Dat laatste is door de coronacrisis nog eens versterkt. Bij allebei de winkelgroepen groeide de online omzet in 2020 met meer dan 50 procent.

Om toch nog mensen naar hun fysieke winkels te lokken, willen de supermarkten meer beleving en service aanbieden in de winkel zelf. Zo zegt Jumbo dat het keukens wil installeren in zijn winkels en gaat Albert Heijn meer inzetten op zijn versafdeling.

Er verdwijnen in principe geen banen

In principe verdwijnen er bij beide bedrijven geen banen. Het is altijd mogelijk dat werknemers zelf opstappen omdat ze ontevreden zijn, maar er zijn genoeg functies om iedereen te herplaatsen. Zowel Jumbo als Albert Heijn benadrukt dat het geen besparingsoperatie is.

Bij Albert Heijn verdwijnen de functies van assistent-supermarktmanager en teamleider, waardoor 7.500 mensen moeten solliciteren voor een andere functie. Bij Jumbo gaat het om de functies van afdelingschefs en eerste medewerkers, wat invloed heeft op 4.500 mensen. In plaats daarvan komen er nieuwe functies "die dichter bij de klant staan", zoals bijvoorbeeld managers voor de versafdeling of een manager voor de servicebalie.

Albert Heijn zegt dat de timing tijdens de coronacrisis eerder toevallig is, maar Jumbo laat weten dat dit eigenlijk een logisch moment is. "De afgelopen maanden hebben we het gedrag van onze klanten nog sneller zien veranderen en in die zin is de timing in wat hopelijk het eindpunt van de coronacrisis is volkomen logisch", klinkt het.