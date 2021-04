ABN Amro, ING en Rabobank sluiten niet uit dat ook kleinere spaarders te maken krijgen met een negatieve rente. Nu is dat pas als ze een bedrag van meer dan 250.000 euro op hun rekening hebben staan, en vanaf 1 juli gaat bij diverse banken die grens omlaag naar 100.000 euro. In de toekomst zou die grens dus nog lager kunnen liggen, zeggen de grootbanken desgevraagd tegen NU.nl.

ABN AMRO en ING maakten eerder deze maand bekend dat ze de drempel voor een negatieve rente verlagen per 1 juli. Bij ABN gaat dit bedrag van 500.000 naar 150.000 euro, bij ING van 250.000 naar 100.000 euro.

De Volksbank, waartoe onder meer ASN en SNS behoren, sloot zich deze week aan in dat rijtje en brengt vanaf 1 juli bij klanten met meer dan 100.000 euro spaargeld rente in rekening.

Voor het overgrote deel van de spaarders heeft dit nog weinig gevolgen, omdat ze minder spaargeld hebben. Maar hoe lang blijft dat nog zo?

Rabobank, dat momenteel de grens van 250.000 euro hanteert, laat weten dat met de huidige tarieven 98,7 procent van de klanten buiten schot blijft. "Maar gezien het rentebeleid vanuit de Europese Centrale Bank kunnen we helaas geen garanties geven dat we de drempel niet verder verlagen", meldt een woordvoerder.

'We willen kleine spaarders ontzien'

Ook ABN AMRO benadrukt dat meer dan 97 procent van de klanten geen negatieve rente hoeft te betalen. "Uitgangspunt is dat we kleine spaarders willen ontzien", aldus een woordvoerder. De bank sluit verdere verlagingen niet volledig uit, maar noemt het wel "zeer onwaarschijnlijk" dat er een negatieve rente komt voor wie minder heeft dan 20.000 euro.

Of ING in de toekomst de drempel van 100.000 euro verder verlaagt, kan het bedrijf niet zeggen. "We kunnen niet ingaan op toekomstige ontwikkelingen."

Goed voor de economie, slecht voor de spaarder

De banken rekenen een negatieve rente omdat we meer zijn gaan sparen de afgelopen jaren. Banken moeten een deel van dit spaargeld stallen bij de Europese financiële toezichthouder: de ECB. Hoe meer er wordt gespaard, hoe meer geld de banken moeten aanhouden bij de ECB.

Daarover moeten de banken rente betalen aan de ECB. Die rente is momenteel negatief. Zo dwingt de ECB andere banken min of meer om de rentes ook laag te houden of negatief te maken. Dit moet mensen stimuleren hun geld uit geven in plaats van te sparen, omdat dat goed is voor de economie. Voor het spaarbankboekje is het echter minder fijn.