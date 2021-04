Farmaceut Johnson & Johnson heeft in het eerste kwartaal voor 100 miljoen dollar (83 miljoen euro) aan coronavaccins verkocht. Dat blijkt uit dinsdag gepresenteerde kwartaalcijfers. Vanwege de prikpauze met het Janssen-vaccin die in de Verenigde Staten is ingesteld en het uitstel van de uitrol in Europa, heeft Johnson & Johnson zijn verwachtingen voor dit jaar wel iets bijgesteld.

Johnson & Johnson gaat nu uit van een iets lagere winst per aandeel, dat is de nettowinst gedeeld door het aantal aandelen dat een bedrijf heeft uitstaan. De farmaceut draaide in het eerste kwartaal een omzet van 82,6 miljard dollar en behaalde een winst van 6,2 miljard dollar. Een jaar eerder lag de kwartaalwinst nog op 5,8 miljard dollar.

Vorige week werd de uitrol van het Janssen-vaccin in Europa door producent Johnson & Johnson uitgesteld. De beslissing werd genomen nadat in de Verenigde Staten zes vrouwen een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes ontwikkelden. Of die klachten daadwerkelijk door het vaccin zijn ontstaan, wordt nog onderzocht. De VS besloot op 12 april al tot een prikpauze over te gaan.

Nederland ontving vorige week de eerste 79.200 vaccindoses van het vaccin. Daarmee kunnen evenveel personen gevaccineerd worden, gezien maar één prik noodzakelijk is om het vaccin optimaal te laten werken.