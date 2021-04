Chris Vogelzang, die maandag opstapte als CEO van de Danske Bank nadat bekend werd dat hij deel uitmaakt van een witwasonderzoek bij ABN AMRO, krijgt de komende maanden nog 3 miljoen euro uitbetaald. Dat achterhaalde Het Financieele Dagblad (FD).

Vogelzang werkte van 2000 tot 2017 voor ABN AMRO in verschillende topfuncties. Hij besloot zijn carrière bij de Nederlandse bank als lid van de raad van bestuur. Sinds 2019 was hij CEO van Danske Bank in Denemarken.

Maandag raakte bekend dat ABN AMRO een schikking van 480 miljoen euro heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar witwascontroles bij de bank. Het OM vindt dat ze tussen 2014 en 2020 te weinig heeft gedaan om witwassen te voorkomen.

In dat onderzoek werd Vogelzang aangemerkt als verdachte, waarop hij meteen besloot om op te stappen bij Danske Bank. Maar volgens zijn contract heeft hij nog recht op achttien maanden salaris, schrijft het FD. De topman zou het afgelopen jaar iets meer dan 2 miljoen euro aan vast salaris hebben gekregen en een bonus van zo'n 5.000 euro.

Als hij over de eerste vier maanden van dit jaar ook nog recht heeft op een bonus, kan dat bedrag zelfs hoger uitvallen. Of dat zo is, is niet duidelijk.

Vogelzang noemde zijn vertrek maandag 'verdrietig', maar volgens de Deense krant Börsen had hij het onderzoek al min of meer zien aankomen. Dat kan verklaren waarom hij nog goede afspraken heeft kunnen maken over zijn vertrek. Mocht hij in de tussentijd een nieuwe baan vinden, wordt het bedrag wel verrekend.