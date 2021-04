Kledingketen Primark zag zijn verkopen sinds de lockdown van maart 2020 wereldwijd met ruim 3 miljard pond teruglopen (bijna 3,5 miljard euro). Dat blijkt uit cijfers die moederbedrijf AB Foods dinsdag heeft gepubliceerd. Toch is het bedrijf hoopvol over de toekomst. De winkels in Engeland en Wales zijn weer open en zorgden, naar eigen zeggen, in de eerste week voor recordverkopen.

Bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie in het voorjaar van 2020 moest een deel van de Primark-winkels tijdelijk dicht. De tweede besmettingsgolf die in het najaar begon, zorgde ervoor dat nog veel meer winkels dicht moesten. Daardoor liep niet alleen de omzet hard terug, het kostte Primark ook 1 miljard pond winst.

AB Foods wijst erop dat het ondanks de crisis in staat was om alle 65.000 personeelsleden van de kledingketen te behouden, onder meer door 177 miljoen pond aan financiële steun van de Britse overheid. Wel zijn de salarissen verlaagd. Daarnaast heeft het bedrijf een verlies moeten nemen van 21 miljoen pond, omdat het een groot deel van de herfst- en wintercollectie niet heeft kunnen verkopen.

Inmiddels zijn de winkels in thuisland Engeland en in Wales weer open. Volgens Primark zijn de eerste verkoopcijfers hoopgevend. De komende weken gaan er in meer landen weer winkels open. Eind april zijn naar verwachting 68 procent van de winkels wereldwijd open. Toch denkt het bedrijf dat de winst dit boekjaar lager uitkomt dan het jaar ervoor.