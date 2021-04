Winkeliers zijn blij dat winkelen op afspraak over ruim een week tot het verleden behoort. Brancheorganisatie INretail wil het demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond nog horen zeggen, maar gaat ervan uit dat de winkels vanaf 28 april onder voorwaarden weer opengaan voor klanten zonder afspraak.

"Dat is een belangrijke stap voorwaarts", zegt de woordvoerder van de belangenorganisatie voor winkels die andere producten dan eten en drinken verkopen. "Voor ons was het belangrijkste punt dat winkelen op afspraak van het toneel verdwijnt, want dat werkt niet."

De helft van de tijdslots die winkels voor klanten beschikbaar hebben, wordt niet geboekt. En bij een vijfde van de gemaakte afspraken komen de klanten niet opdagen. Volgens de woordvoerder is het heel frustrerend voor winkeliers dat de winkel dan leeg blijft en er niet zomaar een andere klant naar binnen mag.

Winkels moeten het normaal gesproken vooral hebben van spontane aanloop. Daarvoor lijken de seinen nu volgens INretail op groen te staan. "Er gelden nog steeds wel restricties natuurlijk", licht de woordvoerder toe. "Zo geldt er een streng deurbeleid: er mag maximaal één klant per 25 vierkante meter naar binnen." Funshoppen is dus nog niet aan de orde.

"Het recreatieve winkelen met vriendinnen, moeder of partner, dat zit er nog niet in." De grotere winkelcentra moeten volgens INretail ook zorgen voor stewards om alles in goede banen te leiden. "We zijn voorbereid op alle protocollen waar we ons aan moeten houden, al weken."