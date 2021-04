Pensioenfondsen handelen klachten niet goed genoeg af, stelt Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange dinsdag. Zo weten veel deelnemers en gepensioneerden niet dat de fondsen een klachtenprocedure hebben. De ombudsman zegt dat dit probleem al eerder is aangekaart, maar dat een deel van de fondsen nog geen orde op zaken heeft gesteld.

Vorig jaar ontving de ombudsman 781 vragen of klachten over pensioenen. Dat waren er minder dan in het jaar ervoor (980). Het viel De Lange op dat veel mensen niet wisten dat de pensioenfondsen überhaupt een klachtenprocedure hebben.

De fondsen zouden hun deelnemers en gepensioneerden daar duidelijker op moeten wijzen, vindt de ombudsman. Ook krijgen de pensioenfondsen daardoor meer inzicht in wat er niet goed gaat binnen de eigen organisatie.

De ombudsman benadrukt dat het belangrijk is dat pensioenfondsen dat voor elkaar hebben voor ze overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, wat volgens De Lange de grootste pensioentransitie ooit is. Het stelsel wordt naar verwachting over vijf jaar ingevoerd.