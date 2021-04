Door de pandemie kwam Holland Casino in 2020 naar eigen zeggen in het "diepste dal ooit" terecht. De opbrengsten halveerden ruimschoots en onder de streep bleef een verlies over van 80,7 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de casino-uitbater dinsdag publiceerde.

Vorig jaar konden de vestigingen van Holland Casino slechts 71 dagen open zijn zonder restricties. Een groot deel van het jaar waren de casino's dicht. Daardoor halveerde het aantal bezoekers ruimschoots, van 6,2 miljoen in 2019 naar 2,5 miljoen vorig jaar. De bezoekers besteedden met gemiddeld 133 euro wel meer dan de 117 euro van het jaar ervoor.

Als gevolg van de teruglopende inkomsten besloot Holland Casino eerder al om afscheid te nemen van ongeveer driehonderd medewerkers, ongeveer 10 procent van het personeelsbestand. Hierbij vallen ook gedwongen ontslagen.

Hoewel de pandemie nog niet voorbij is, is CEO Erwin van Lambaart positief over de toekomst. "Ondanks de voortdurende veranderende omstandigheden en grote uitdagingen die dit crisisjaar veroorzaakt, is het mijn stellige overtuiging dat we er goed doorheen gaan komen."

Van Lambaart geeft aan te verwachten dat de casino's ergens in de loop van dit kwartaal weer open mogen, zij het met restricties. Als de beperkingen helemaal verdwenen zijn, verwacht hij een piek in het aantal bezoekers. "De interesse in casinobezoek afgelopen zomer liet dit ook zien." Wel houdt hij rekening met een economische recessie, waar de casino's last van gaan krijgen.