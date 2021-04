Alle reclames van de campagne 'de Waarheid' van optiek- en audicienketen Specsavers zijn verboden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald. Brancheorganisatie de Kwaliteitsaudiciens had een kort geding aangespannen tegen Specsavers om de reclamecampagne, waarin Specsavers beweerde dat "alle innovatieve toestellen" worden vergoed.

De rechter bepaalde dat het niet voor de hand ligt dat de consument meteen snapt dat het alleen om het assortiment van Specsavers gaat, "nog afgezien van het feit dat deze claim niet voor de volle 100 procent juist is". Specsavers biedt volgens de rechter slechts een selectie van de innovatieve hoortoestellen die op de markt te krijgen zijn. Specsavers mag ook niet meer zeggen dat andere audiciens slechthorenden lokken met mooie praatjes of dat ze de indruk wekken dat hoortoestellen die zorgverzekeraars vergoeden kwalitatief ondermaats zijn.

De reclamecampagne, die tot 4 april liep, mag in de huidige vorm niet opnieuw worden gebruikt van de rechter. Gebeurt dat wel, dan dreigt een boete van 25.000 euro per dag.

Remko Berkel, directeur van Specsavers Nederland, laat weten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Volgens hem heeft de rechter "de essentie van het verhaal dat Specsavers wilde vertellen bevestigd".

Volgens Berkel heeft de tegenpartij "een tik op de vingers gekregen dat ze ten nadele van de consument acteren". Wel zegt hij dat de campagne "iets te kort door de bocht" is door de specifieke innovatieve eigenschappen van de toestellen niet expliciet te benoemen.

De brancheorganisatie wilde ook dat Specsavers met een rectificatie zou komen. Dat heeft de rechter afgewezen, omdat de tekst die de branchevereniging had opgesteld te ruim geformuleerd was en het noemen van de namen van andere audiciens een verkapte vorm van reclame is, "zeker wanneer deze op de website van de concurrent geplaatst moet worden".