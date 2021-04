De 188 deelnemers van de proefvakantie op het Griekse eiland Rhodos zijn maandagmiddag weer op Schiphol geland. Het toestel van Transavia landde rond 15.00 uur op de luchthaven. Volgens een woordvoerder van de maatschappij is alles goed verlopen.

De vakantiegangers kunnen nu nog een PCR-test ondergaan, waarna ze vijf dagen in quarantaine gaan in afwachting van de uitslag, of zich zonder test tien dagen afsluiten van de buitenwereld. Ook voor en tijdens de reis is volop getest.

"Drie dagen voor vertrek moest iedereen ook nog een PCR-test ondergaan", vertelt een woordvoerder van Sunweb, dat als touroperator bij de reis betrokken was. "En conform het protocol vlak voor vertrek nog een sneltest."

Volgens de Sunweb-woordvoerder is wel gebleken dat de waardes van de PCR-tests per land verschillen. "Dat is iets wat zeker nadere aandacht verdient." Er waren ook twee onderzoekers mee tijdens de reis. "Die gaan met de bevindingen aan de slag", aldus de woordvoerder van Transavia. "Die bevindingen worden ook meegenomen in de volgende proefreis."

De reizigers hebben zich keurig gehouden aan alle protocollen, stellen de organisatoren. Eerder was er sprake van dat deelnemers tijdens de reis in quarantaine moesten. Dat bleek onnodig; voor zover de tests uitwijzen, is niemand besmet geraakt.