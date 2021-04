Nederland telde begin dit jaar zo'n 85.500 fysieke winkels, 13.540 minder dan begin 2011. Dat betekent dat in tien jaar tijd bijna een op de zeven winkels is verdwenen, blijkt uit cijfers van het CBS. In diezelfde periode schoten de webwinkels als paddenstoelen uit de grond: er waren er begin dit jaar maar liefst viermaal zoveel als tien jaar eerder.

Vorig jaar waren er ongeveer negenhonderd winkelsluitingen (ongeveer 1 procent). De daling was daarmee in 2020 wat minder sterk dan in de jaren daarvoor. Opvallend genoeg lijkt de COVID-19-pandemie dus vooralsnog weinig invloed te hebben op het aantal gesloten winkels.

Vorig jaar verdwenen vooral veel winkels die lectuur en schrijfwaren verkochten. Daarvan verdween bijna een op de twintig verkooppunten. Ook boekenwinkels hadden het moeilijk, evenals verkopers van schoenen en kleding. Het aantal winkels dat voeding verkoopt, bleef vrijwel gelijk, terwijl het aantal computer- en softwareverkopers toenam.

Uit de gegevens blijkt ook dat de winkeldichtheid vooral op de Waddeneilanden bijzonder groot is. Vlieland spant de kroon, met negentien winkels per duizend inwoners. De top vijf wordt volledig ingenomen door Waddengemeenten.

Op het vasteland is het Zeeuwse Sluis met 12,6 winkels per duizend inwoners de koploper. Van de grote steden staat Maastricht bovenaan, met een gemiddelde van 7,1. Onderaan staat de gemeente Midden-Delfland, met 2,1 winkels per duizend inwoners.

Het aantal webwinkels steeg de afgelopen tien jaar dus fors. Hoeveel er begin dit jaar in Nederland waren, meldt het CBS niet. Maar de toename komt niet als een verrassing. Al jaren zit e-winkelen in de lift en door de pandemie werd dat nog eens versneld. Zo meldde webwinkelorganisatie Thuiswinkel.org eerder dit jaar dat in 2020 ruim een kwart meer online aankopen zijn gedaan dan het jaar ervoor.