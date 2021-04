Het Nederlandse Vivera, bekend van vleesvervangers in de schappen van supermarkten, wordt voor 340 miljoen euro overgenomen door de gigantische Braziliaanse voedselproducent JBS. Dat meldt het concern uit Brazilië maandag. JBS, de op een na grootste voedselproducent ter wereld, zal ook de drie fabrieken en het R&D-centrum van Vivera overnemen.

In februari werd al bekend dat de vleesvervangerproducent te koop stond voor "enkele honderden miljoenen euro's" en dat enkele voedselproducenten geïnteresseerd waren. Uiteindelijk heeft de Braziliaanse voedselproducent de trekker overgehaald om "het wereldwijde platform voor plantaardige producten van JBS te versterken", aldus het bedrijf.

Vivera-topman Willem van Weede laat weten dat de overname goed zal zijn voor de vleesvervangermaker. "Door onze krachten te bundelen met JBS hebben we toegang tot aanzienlijk meer middelen en mogelijkheden om ons huidige sterke groeitraject en de uitbreiding van het merk Vivera verder te versnellen", aldus Van Weede.

Vivera betrad in 1990 voor het eerst de markt met vleesvervangers. Inmiddels verkoopt het ruim vijftig producten in bijna 30.000 supermarkten door heel Europa. In 2020 draaide het bedrijf een omzet van 85 miljoen euro, die het voor 2025 wil verdriedubbelen. De producten van Vivera zijn inmiddels in 25 landen te vinden, waarvan vooral in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De deal is inmiddels al goedgekeurd door de raad van bestuur van JBS, maar de twee partijen wachten nog op groen licht van de mededingingsautoriteiten en de ondernemingsraad.