Klanten van SNS, ASN Bank en RegioBank die meer dan 100.000 euro op hun rekening hebben staan, moeten vanaf 1 juli rente betalen over het bedrag boven die grens. Sinds 1 maart moet dat al bij bedragen boven 250.000 euro, maar moederbedrijf de Volksbank gaat deze grens dus verlagen.

De Volksbank zegt dat de wijziging is ingegeven door de aanhoudend lage rente op de financiële markten. "Het spaargeld blijft maar binnenstromen en wij moeten rente betalen om dat geld te parkeren bij de Europese Centrale Bank", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Daarom zijn we genoodzaakt deze beslissing te nemen."

De negatieve rente van 0,5 procent wordt berekend per afzonderlijke particuliere betaal-, spaar- en beleggingsrekening, meldt het bedrijf. Tot 25.000 euro ontvangen klanten een rente van 0,01 procent.

De Volksbank is niet het eerste financiële concern dat klanten vraagt om rente te betalen over het geld dat ze op rekeningen hebben staan. ABN AMRO was de eerste grootbank die zoiets aankondigde. Oorspronkelijk lag de grens op 2,5 miljoen euro, maar die is intussen verlaagd naar 150.000 euro. Bij Rabobank betalen klanten vanaf 250.000 euro en bij ING ligt de drempel ook op 100.000 euro.