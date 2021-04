Twee weken nadat een leverancier van Albert Heijn werd getroffen door een hack, kampen supermarkten nog steeds met lege schappen waar voorverpakte kaas in hoort te liggen. Dat bevestigt een woordvoerder van het supermarktconcern maandag desgevraagd.

In het paasweekend, begin deze maand, werden de IT-systemen van logistiek dienstverlener Bakker Logistiek onder vuur genomen. Directeur Toon Verhoeven van het bedrijf gaf eerder aan dat de problemen voor het weekend grotendeels opgelost moesten zijn. Volgens AH loopt de IT nog steeds niet op rolletjes.

Ook bij het online boodschappen doen bij AH is nog steeds niet alle kaas verkrijgbaar. "We denken steeds dat het de volgende dag opgelost zal zijn, maar dat blijkt helaas steeds weer niet het geval", aldus de AH-woordvoerder. Volgens de woordvoerder varieert het beeld per winkel, maar zijn de problemen nog niet achter de rug.

"We hopen echt dat het deze week wel het geval zal zijn en de bevoorrading zowel in de winkels als online weer op orde is." Vorige week had ook supermarktketen Plus te maken met tekorten aan zuivelproducten als gevolg van de hack bij de logistiek dienstverlener. Maar daar was de schade beperkter omdat ze minder stromen via Bakker Logistiek hebben lopen.

Bakker Logistiek verzorgt naar eigen zeggen opslag en distributie van alle supermarktketens. In welke mate de supermarkten worden geraakt door de IT-problemen bij het bedrijf, hangt ervan af of ze veel levensmiddelen door hen laten opslaan en distribueren.