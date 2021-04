De proefreis naar Rhodos is nog niet afgelopen of de volgende testvakantie staat al voor de deur. Van maandag tot en met woensdag kunnen mensen zich inschrijven voor een trip naar een viersterrenhotel op Gran Canaria. Reizigers mogen gaan en staan waar ze willen, maar moeten zich wel aan de geldende coronamaatregelen houden.

De reisbureaus Corendon en TUI organiseren de vakantiereis naar het Spaanse eiland Gran Canaria. Daarmee willen de bedrijven tussen 1 en 8 mei onderzoeken hoe vakanties komende zomer, wanneer het coronavirus vermoedelijk nog onder ons zal zijn, vormgegeven kunnen worden.

Sunweb deed dat vorige week al op Rhodos, maar er is één groot verschil. "Het grootste verschil is dat de reizigers bij Sunweb het resort niet mochten verlaten. Bij ons mag dat wel", zegt een Corendon-woordvoerder tegen NU.nl. Iedereen mag het eiland verkennen en doen wat hij wil, maar dat betekent niet dat er helemaal geen regels meer zijn.

"De mensen die meegaan, zullen zich aan de coronamaatregelen in Gran Canaria moeten houden", zegt de woordvoerder. Die kunnen er over twee weken al helemaal anders uitzien, maar voorlopig betekent dat onder meer onderling 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen in alle openbare ruimtes. Dat moet dus ook in het hotel en bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ook mogen de deelnemers het eiland niet verlaten.

Op Gran Canaria is tussen 22.00 en 6.00 uur een avondklok van kracht. Kroegen en restaurants zijn tot die tijd open. Reizigers hoeven dus niet elk avond in het hotel te eten. Wel mogen er maximaal vier mensen aan een tafel zitten en mag de horeca slechts 50 procent van de capaciteit benutten.

Maximaal 72 uur van tevoren laten testen

Deelnemers moeten maximaal 72 uur voor vertrek een coronatest ondergaan. Alleen als zij negatief testen, mogen ze mee. Ook wie al tegen COVID-19 gevaccineerd is, moet zich laten testen. De testen worden betaald door Corendon en TUI.

Tijdens de vakantie moeten deelnemers drie vragenlijsten invullen. De vragen gaan over de ervaringen en of mensen zich voldoende aan de coronamaatregelen houden. Bij terugkeer worden de vakantiegangers opnieuw getest.



Wie tijdens de reis besmet raakt, moet ter plekke in quarantaine tot hij of zij negatief test. De deelnemer mag pas daarna naar Nederland vliegen.

180 reizigers kunnen mee

180 reizigers kunnen aan de proefvakantie deelnemen. Groepen van maximaal acht personen kunnen zich inschrijven. Iedereen wordt in zijn eigen bubbel overgevlogen naar het hotel. De reis kost 800 euro. Na thuiskomst moeten alle deelnemers tien dagen in quarantaine.

Na de reis wordt onderzocht hoe alles verlopen is. "Het belangrijkste dat we willen doen, is de normale thuissituatie nabootsen, maar dan op reis. En daarbij is onze vraag hoe een echte reis eruitziet als mensen op voorhand en achteraf getest worden." De resultaten zullen gebruikt worden om in de nabije toekomst coronaproof reizen te organiseren.