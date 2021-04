Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen gezamenlijk 220.000 extra woningen bouwen. Maar dit kunnen de noordelijke provincies alleen realiseren als er ook fors wordt geïnvesteerd in spoorverbindingen, melden de vier provincies maandag in een gezamenlijk bericht. Ook de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen staan achter het plan.

De vier provincies hebben op verzoek van de Tweede Kamer een deltaplan voor Noord-Nederland opgesteld. Dit plan voorziet in 80.000 nieuwe woningen in Flevoland, 50.000 in de provincie Groningen, 45.000 in Friesland en nog eens 45.000 in Drenthe. De aantallen zijn een aanvulling op de eerdere plannen voor 100.000 nieuwe huizen.

De provincies zeggen dat de bouw van dusdanig veel nieuwe woningen alleen mogelijk is als er eenmalig 9,5 miljard euro wordt uitgetrokken om de infrastructuur te verbeteren. Dan gaat het om onder meer de Lelylijn, een nieuwe, snelle treinverbinding met de Randstad. Ook moet er volgens de provincies een nieuwe verbinding tussen Groningen en Enschede komen, de zogenoemde Nedersaksenlijn. De bestaande verbindingen moeten bovendien worden verbeterd, aldus de noordelijke provincies.

Volgens de betrokken gemeenten en provincies wegen de voordelen van de investeringen in infrastructuur op tegen de nadelen. "Als de economische potentie van noordelijk Nederland ten volle kan worden benut, dan groeit de waarde van de regionale productie van goederen en diensten met zo'n 24 miljard euro per jaar."