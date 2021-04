ABN AMRO heeft met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking van 480 miljoen euro getroffen, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. "Hiermee sluiten we een pijnlijk en teleurstellend hoofdstuk in de geschiedenis van ABN AMRO af", laat CEO Robert Swaak maandag weten. Het OM onderzoekt onder meer de rol van voormalig ABN-topman Gerrit Zalm.

ABN AMRO werd er lang van verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Zo schoot de bank volgens het OM in de jaren 2014 tot en met 2020 tekort bij onder meer het accepteren van klanten en monitoren van transactieprocessen.

"Daardoor hebben cliënten in bepaalde gevallen misbruik kunnen maken van rekeningen van ABN AMRO", schrijft de bank.

Kenners gingen er al langer van uit dat er waarschijnlijk nog een flinke boete zou volgen. Een paar jaar geleden moest ING in een vergelijkbare kwestie ook al honderden miljoenen euro's boete betalen.

OM start onderzoek naar Gerrit Zalm

Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO loopt nog. Inmiddels heeft het OM drie personen aangemerkt als verdachte, omdat zij een leidinggevende functie hadden bij de onderdelen van de bank die overtredingen hebben begaan.

Het gaat om onder anderen voormalig ABN-topman Gerrit Zalm, die in het verleden ook minister van Financiën was. Zalm heeft bevestigd aan NOS dat hij onderwerp van onderzoek is.

Ook voormalig lid van de raad van bestuur van ABN AMRO Peter Vogelzang is onderwerp van onderzoek. Beiden waren tot maandag werkzaam bij Danske Bank als respectievelijk commissaris en bestuursvoorzitter, maar hebben besloten hun functie neer te leggen.

ABN AMRO trekt boetekleed aan

ABN-topman Swaak meldt in een toelichting: "Als bank hebben we niet alleen een wettelijke, maar ook morele taak om ons uiterste best te doen het financiële stelsel te behoeden voor misbruik door criminelen. Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ABN AMRO er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren."

"Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor." De bank is inmiddels bezig met het verbeteren van de processen op het gebied van fraudebestrijding en verwacht de veranderingen eind 2022 volledig te hebben doorgevoerd.

De 480 miljoen euro komt ten laste van het resultaat in het eerste kwartaal van dit jaar. De bank verwacht daardoor een "bescheiden verlies" over deze periode te boeken, laat ABN AMRO maandag weten.