De Europese Unie denkt erover na om geen nieuwe coronavaccins meer van farmaceut AstraZeneca te bestellen. Dat heeft de Europese commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton zondag tegen de Franse nieuwszender BFMTV gezegd. Hij hekelt de herhaaldelijke vertraagde leveringen van de Brits-Zweedse vaccinmaker.

Volgens Breton had de Europese Unie 120 miljoen doses besteld voor het eerste kwartaal van dit jaar, maar is slechts een kwart daarvan geleverd. Dat heeft volgens Breton voor de problemen gezorgd "die iedereen heeft kunnen zien". Over het tweede kwartaal zijn 180 miljoen doses besteld.

De Eurocommissaris liet doorschemeren dat het contract met de farmaceut, dat op 30 juni afloopt, wellicht niet verlengd wordt. Hij benadrukte dat er nog niks definitief is en gesprekken erover nog lopen.

De trage leveringen zijn al langer een doorn in het oog van Europese landen. Voor Italië was vorige maand de maat vol toen bleek dat het land in het eerste kwartaal minder dan 10 procent van de beloofde coronavaccins van het Brits-Zweedse bedrijf zou krijgen. De Italiaanse regering blokkeerde daarom de uitvoer van een partij van 250.000 vaccins van AstraZeneca, bestemd voor Australië. Het was voor het eerst dat naar dit wapen werd gegrepen.

Volgens de Eurocommissaris wordt een eventuele beslissing over het stopzetten van het contract niet genomen vanwege de uiterst zeldzame bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Door die bijwerkingen wordt het coronavaccin uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen in de leeftijd tot zestig jaar.

Mensen van tussen de 60 en 65 jaar oud krijgen het vaccin nog wel. In die leeftijdsgroep worden minder mensen getroffen door de bloedproblemen die zich soms voordoen én zij lopen veel meer risico op ernstige ziekte of overlijden door COVID-19.

Mensen boven de 65 jaar krijgen in principe het Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden. Als er doses van AstraZeneca over zijn, mogen huisartsen die eventueel ook aan 65-plussers aanbieden.