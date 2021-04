De koers van cryptomunt bitcoin is in één dag tijd in totaal met ruim 10 procent gedaald. Dat is een trendbreuk, aangezien de waarde van de munt de afgelopen weken steeds bleef stijgen. De afgelopen week bereikte de koers zelfs een recordhoogte van 62.818 dollar (52.793 euro), maar zondag was de cryptomunt 54.750 dollar waard.

De waardedaling is mogelijkerwijs het gevolg van de op handen zijnde maatregelen die het Amerikaanse ministerie van Financiën wil nemen tegen het witwassen van digitaal vermogen. Ook andere cryptomunten hebben daar last van: Ether, na bitcoin de munt met de grootste totale marktwaarde, ging in totaal bijna 18 procent omlaag.

Beleggers zijn de laatste tijd enthousiaster over crypto's, onder meer door de beursgang van Coinbase, het grootste handelsplatform voor digitale valuta in de Verenigde Staten. De waarde van dat bedrijf wordt geschat op tientallen miljarden dollars.

Daarnaast steeg de prijs van cryptomunten de afgelopen weken naar recordhoogtes, doordat grote bedrijven digitale valuta's omarmen. Zo aanvaardt Tesla de bitcoin als betaalmiddel en accepteren ook betalingsbedrijven als Mastercard, Visa en PayPal betalingen met cryptomunten.

Overheden onderzoeken de risico's van het betaalmiddel nu steeds meer beleggers interesse in crypto's krijgen. Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank de Federal Reserve, vergeleek de bitcoin afgelopen week al met goud. Hij stelde dat het meer een vehikel is voor speculatie dan daadwerkelijke betalingen. Ook Christine Lagarde, de baas van de Europese Centrale Bank, uitte haar kritiek op crypto's en de manier waarop ze criminele activiteiten zouden faciliteren.

Vrijdag maakte de Turkse centrale bank nog bekend dat cryptovaluta zowel direct als indirect niet meer mogen worden gebruikt als betaalmiddel. Volgens de toezichthouder veroorzaken bitcoins en andere digitale valuta transactierisico's en onherstelbare schade.