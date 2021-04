KLM mag tot 1 mei niet met passagiers naar Hongkong vliegen na een overtreding van de lokale coronaregels. De autoriteiten hebben de maatschappij twee weken verboden passagiersvluchten naar Hongkong uit te voeren, zegt een woordvoerder van KLM desgevraagd tegen NU.nl.

De Nederlandse maatschappij mag wel passagiers vanuit Hongkong mee terug nemen en vracht heen en weer vervoeren.

Eind vorig jaar werd KLM ook al verboden om passagiers naar de miljoenenstad te vliegen. Ook toen had de maatschappij de lokale coronaregels overtreden. KLM voert normaal gesproken vijf vluchten per week uit naar Hongkong.

Een van de redenen voor het huidige verbod is dat een van de passagiers die vrijdag met KLM naar Hongkong vloog bij aankomst positief werd getest op het coronavirus. Volgens de KLM-woordvoerder had deze passagier bij vertrek geldige documenten bij zich, waaronder een negatieve testverklaring. "In hoogst uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat het virus zich gaandeweg de reis opbouwt."

Bovendien zat op dezelfde vlucht een Zwitserse transferpassagier die niet de juiste documenten kon laten zien bij aankomst. "De lokale autoriteiten eisen dat van een testonderzoek een separaat document moet worden overlegd, waarop staat dat de coronatest is uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium. In principe staan deze gegevens op de testverklaring zelf, maar KLM heeft dit niet op deze wijze gecontroleerd en daarom kon de passagier bij aankomst niet de juiste papieren laten zien."

Volgens de woordvoerder toont dit voorbeeld de complexiteit van de coronaregels die overal ter wereld anders zijn. "Door het ontbreken van internationale harmonisatie van de veiligheidsmaatregelen is het voor passagiers een complexe zaak om aan alle lokale eisen en regels te voldoen."