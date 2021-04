Het was misschien geen spontaan kroegbezoek als vanouds, maar in het kader van de Fieldlab-experimenten mochten vijf cafés in Utrecht van woensdag tot en met zaterdag gasten ontvangen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en drie deelnemende horecazaken kijken tevreden terug op de caféproef.

Een experimenteel bezoekje aan de kroeg zagen Domstedelingen wel zitten: alle plaatsen bij de horecazaken waren vorige week al geboekt. "Het was dus geen spontane actie, maar dat leek na een paar minuten al vergeten. De gasten vonden het geweldig", zegt Marcel Westerveld, bedrijfsmanager van café Hofman. "Dat betekende overigens niet dat de regels overboord gingen. Iedereen is van de ernst van de situatie doordrongen."

Gasten die een van de deelnemende horecazaken wilden bezoeken, moesten zich vooraf laten testen en op naam reserveren. Bij binnenkomst kregen zij een lijst met vragen over de gezondheid. Daarna gingen de gasten met een trackingapparaat naar hun plaats, waar ze moesten blijven zitten met hun drankje.

De voorbereiding bij Hofman zat vooral in wat schrob- en boenwerk en een kleine opfristraining voor het personeel. "We hebben eerder met het in acht nemen van deze coronamaatregelen gewerkt, dus dat ging soepel", aldus de bedrijfsmanager van de zaak op het Janskerkhof. "Het enige verschil is dat mensen nu een mondkapje op moesten voor bijvoorbeeld een toiletbezoek."

Helemaal foutloos ging dat niet altijd bij de horecazaken. "Soms was iemand vergeten een mondkapje op te doen op weg naar het toilet, maar dat werd dan gecorrigeerd. Foutjes horen erbij", zegt voorzitter Pieter Honing van de Utrechtse afdeling van KHN. "De onderzoekers waren onder de indruk en hebben geen vreemde zaken gezien."

Enorme vraag naar bitterballen

Bij café Ubica viel vooral de enorme vraag naar bitterballen op. Eigenaar Stefan Elvers moest zelfs een beroep doen op de bitterballenvoorraad van de buren. Verder liep het de afgelopen dagen gesmeerd bij het café aan de Ganzenmarkt. "Het is voor ons immers niet nieuw. De afgelopen zomer hebben we eigenlijk al vier maanden op deze manier gewerkt", aldus de café-eigenaar.

De Utrechtse caféproef moet uitzoeken of cafés en kroegen op termijn op een veilige en verantwoorde manier open kunnen. Er wordt door onderzoekers vooral gekeken in hoeverre mensen zich aan de coronamaatregelen houden. Daarbij plaatst Elvers overigens wel een kanttekening. "Bij ons zat iedereen braaf aan een tafeltje met voldoende afstand binnen, terwijl de pleinen en straatjes om ons heen zaterdag vol waren. Dat geeft te denken."

'Horecabezoek moet iets spontaans blijven'

De vijf deelnemende bedrijven zijn voorafgaand aan het experiment door de Utrechtse afdeling van KHN geselecteerd. Die heeft ze zo uitgekozen dat er een mix van grote en kleinere cafés met uiteenlopende karakters ontstond. Zo deed niet alleen De Beurs, een vrij groot pand aan de Neude met een omvangrijke dansvloer, mee, maar ook de klassieke bruine kroeg Café 't Oude Pierement en de intieme wijnbar VinVin.

Afgezien van een aantal borrelplanken mocht die wijnbar geen eten serveren. Toch kijkt eigenaar Julian Cleton tevreden terug. "Onze gasten hadden het in tijden niet zo naar hun zin. En wij hebben eindelijk weer gedaan wat we leuk vinden. Als het op deze manier kan, dan is het heel veel mensen heel veel waard. Dan maar met een testbewijs en een mondkapje naar een café of restaurant. Natuurlijk niet tot in de eeuwigheid."

Niet alle horecazaken zien dat evengoed zitten. "Ik zie hoezeer mensen eraan toe zijn om het huis uit te gaan voor iets spontaans", zegt Westerveld van Hofman. "Maar een testbewijs om een café te mogen bezoeken, lijkt me niet de bedoeling. Een horecabezoek zou iets spontaans moeten blijven."

Over vier weken worden de onderzoeksresultaten van de Utrechtse caféproef gepresenteerd.