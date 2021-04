De vier deelnemers van de proefvakantie op Rhodos die mogelijk besmet waren met het coronavirus zijn negatief getest. Zij mogen zich samen met hun kamergenoten weer bij de groep vakantiegangers voegen, meldt Sunweb.

Zaterdag werd bekend dat bij vier van de 188 Nederlandse deelnemers aan de vakantiepilot op Rhodos geen negatief resultaat uit de PCR-test kwam. Daarom werden acht deelnemers uit voorzorg in quarantaine geplaatst: vier vakantiegangers en hun kamergenoten. De overige 184 deelnemers aan de vakantieproef werden vrijdag al negatief getest.

Uit een tweede PCR-test kwam bij drie vakantiegangers toch een negatief resultaat. Een vierde vakantieganger bleef samen met een kamergenoot langer in quarantaine, nadat een tweede coronatest opnieuw geen uitsluitsel gaf. Volgens reisorganisatie Sunweb meldde een Griekse arts zondag ook een negatieve uitkomst van de PCR-test bij de vierde deelnemer.

Volgens Sunweb-directeur Mattijs ten Brink blijkt dat "de protocollen naar behoren werken". "In deze pilot zien we dat we direct kunnen handelen bij een mogelijke positieve coronatest." Alhoewel de vakantiegangers nog altijd genieten van hun vakantie, was de groep "wel even geschrokken".

De groep is deze week bij wijze van proef op vakantie op het Griekse eiland Rhodos. Daarbij moeten de vakantiegangers zich aan de geldende coronamaatregelen houden. Ook moeten ze een mondkapje dragen als ze over het terrein van het resort lopen.

Reizigers mogen bovendien niet zomaar naar het buffet lopen. Dat is alleen mogelijk onder begeleiding van een kelner. Die verzamelt de voorkeuren, om het eten vervolgens bij de tafel te serveren. Ook mogen reizigers het resort niet verlaten.