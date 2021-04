Bij vier van de 188 Nederlandse deelnemers aan de vakantiepilot op Rhodos is vrijdag geen definitief negatief resultaat uit hun PCR-test komen rollen, zo laat reisorganisatie Sunweb zaterdag weten. Het viertal is in Griekenland afzonderlijk van elkaar in quarantaine geplaatst. Later in de middag zullen ze een nieuwe PCR-test ondergaan.

"De Griekse arts heeft voor vier PCR-testen aangegeven dat de geteste waarden zich op een bepaalde grens bevinden om een definitief negatief resultaat te kunnen geven", zo verklaart Sunweb. Ook de kamergenoten van de vier moeten uit voorzorg op hun hotelkamer blijven, totdat de definitieve uitslagen bekend zijn.

De groep was de afgelopen week bij wijze van proef op vakantie op het Griekse eiland Rhodos. Daarbij moesten ze zich aan de geldende coronamaatregelen houden. Ook moesten ze een mondkapje dragen als ze over het terrein van het resort liepen.

Reizigers mochten bovendien niet zomaar naar het buffet lopen. Dat was alleen mogelijk onder begeleiding van een kelner. Die verzamelde de voorkeuren, om het eten vervolgens bij de tafel te serveren. Ook mochten reizigers het resort niet verlaten.