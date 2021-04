De eerder deze maand failliet verklaarde reisbureauketen D-reizen had 42 miljoen euro in vouchers uitstaan bij zijn klanten, zo hebben curatoren vastgesteld. Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zal aan zo'n 22.000 mensen de waarde van deze vouchers uitbetalen, zo meldt de NOS zaterdag.

Bij het uitspreken van het faillissement was al bekend dat consumenten die vouchers hadden gekregen via D-reizen, voor geannuleerde vakanties hun geld terug zouden krijgen van de SGR. De vouchers voor pakketreizen zijn gedekt door het garantiefonds, zo verzekerde SGR-directeur Erik Jan Reuver destijds.

D-reizen wees als reden voor het faillissement eerder deze maand onder meer naar het uitblijven van het zogeheten voucherfonds. Het bedrijf betaalde klanten die aanbetalingen deden voor reizen die door touroperators werden geannuleerd wegens de coronacrisis niet terug. In plaats daarvan werden vouchers gegeven.

In een kort geding dat D-reizen tegen de SGR en de Staat had aangespannen, bepaalde de rechter onlangs dat het bedrijf niet zo had mogen handelen. Daarmee hoopte D-reizen af te dwingen dat de door de reisbureaus afgegeven vouchers ook gedekt zouden worden door het aanstaande voucherfonds.