De Airbus A380 is niet langer onderdeel van de Etihad Airways-vloot, zo valt op te maken uit informatie op de website van de luchtvaartmaatschappij van het emiraat Abu Dhabi. Op de website planespotter.net zijn de vliegtuigen inmiddels onder het kopje 'niet meer in gebruik' geschaard.

Het afgelopen jaar hebben tal van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de coronacrisis en teruglopende passagiersaantallen afscheid genomen van de Airbus A380. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld is vanwege zijn omvang duur in gebruik.

Etihad Airways heeft tien toestellen geparkeerd staan, deels in Frankrijk en deels in Abu Dhabi. In maart zei Etihad-CEO Tony Douglas in gesprek met het lokale nieuwsblad The National dat het onwaarschijnlijk is dat de A380 terugkeert in de vloot.

Een definitief afscheid zou betekenen dat de recentste exemplaren slechts 34 maanden gevlogen hebben. De A380 ontbrak afgelopen december ook al tijdens de zogeheten fly-over voorafgaand aan de start van de Grand Prix van Abu Dhabi.

Maatschappijen als het Australische Quantas, Singapore Airlines en Qatar Airways parkeerden eerder al hun toestellen, terwijl Lufthansa afscheid nam van zes van de veertien Airbus A380-toestellen. De overgebleven exemplaren zullen nog zeker twee jaar aan de grond blijven. Ook een vroegtijdig afscheid is niet uitgesloten. Deze stap nam Air France vorig jaar mei, toen het bedrijf afstand deed van zijn vijf Airbus A380-toestellen.

Qatar Airways gaat naar verluidt in juni weer vliegen met de A380, maar dat valt nog niet op te maken uit de beschikbare informatie op de website van de luchtvaartmaatschappij.