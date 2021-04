Ferrari presenteert in 2025 zijn eerste volledig elektrische auto. Dat laat de autofabrikant vrijdag weten. Eerder zei het automerk nog dat het zijn eerste volledig elektrische auto pas na 2025 zou gaan maken, omdat de technologie nog niet ver genoeg ontwikkeld was.

Toenmalig CEO Louis Camilleri zei in 2019 dat "de batterijtechnologie nog niet op het niveau is waar het zou moeten zijn". "Er zijn nog altijd tekortkomingen op het gebied van rijbereik en laadsnelheid", zei hij.

Dat is inmiddels veranderd, blijkt uit een presentatie aan de aandeelhouders van de tijdelijke Ferrari-CEO John Elkann. In die presentatie staan verder overigens geen details over de auto. Eerder liet Ferrari weten dat een elektrische auto geen volbloed sportwagen zal worden, maar eerder een zogeheten grand tourer, beter bekend als een GT.

Ferrari liet verder aan de aandeelhouders weten dat de coronacrisis in 2020 duidelijk invloed had op de verkopen van het merk. Er werden 9.119 auto's verkocht, zo'n 10 procent minder dan het jaar ervoor. De omzet is daardoor ook 20 procent lager, maar het bedrijf maakte nog wel winst.