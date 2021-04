Supermarktketen Albert Heijn gooit op maandag 26 april zijn hele winkelmodel op de schop. De functies van assistent-supermarktmanager en teamleider vervallen en in plaats daarvan komen er drie gespecialiseerde managers. Daardoor verliezen 7.500 mensen hun functie, maar het bedrijf benadrukt dat niemand erop achteruit gaat.

In het nieuwe model krijgen sowieso elfhonderd mensen promotie, zegt directeur Winkels Sonja Boelhouwer tegen NU.nl. "Zeshonderd assistent-managers worden winkelmanagers en vijfhonderd teamleiders kunnen doorstromen naar een van de nieuwe gespecialiseerde managersbanen."

Het gaat om een managers voor de versafdeling, de service en de winkelprocessen zoals het vullen van de schappen. In het kader van de reorganisatie werden ook 55 nieuwe mensen aangenomen.

De overblijvende 6.400 mensen krijgen een andere functie. Dat is meestal een lagere functie, maar daar worden ze voor gecompenseerd. "Het komende jaar verandert er aan hun salaris sowieso niets, omdat we dat zien als een overgangsjaar. Als volgend jaar blijkt dat een aantal mensen minder zal verdienen, dan zullen we dat compenseren", legt Boelhouwer uit.

Woordvoerder Anoesjka Aspeslagh benadrukt dat dit geen kostenbesparende operatie is. "Het levert Albert Heijn geen geld op."

Vanaf volgende week maandag heeft elke Albert Heijn-winkel dus een team van vier in plaats van drie managers. De verandering is ingegeven door het veranderende gedrag van klanten. "Ons huidig model bestaat al vijftien jaar en in die tijd zijn mensen zich heel anders gaan gedragen", klinkt het. "Daarom willen we nu meer inzetten op vers eten en op service. Daarom willen we in het winkelmanagement meer focus leggen op andere zaken."