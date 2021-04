Wijnboeren in Nederland en andere Europese landen hebben last van de tot dusver koude aprilmaand. Vooral de nachtvorst doet de sector pijn, zegt Pieter van Houtert van de vereniging van wijnhandelaren KVNW. Met name in Frankrijk hebben veel producenten er last van. "2021 is nu al een uitdaging. Vooral de regio Chablis krijgt een tik."

Wijnbouwers hebben vaak te maken met kou in het voorjaar. Maar deze keer is het anders, zegt Van Houtert, zelf ook wijnhandelaar. "We hebben eerder dit jaar al een warmere periode gehad en dan krijgen de druiventakken knoppen. Maar doordat het daarna weer koud werd en er nachtvorst kwam, is een deel van die knoppen weer bevroren. En die vorst was echt stevig, op sommige plekken zelfs 8 graden onder nul."

Bovendien speelt mee dat het koude weer nu niet beperkt blijft tot de noordelijke helft van Europa. "Ook in het zuiden van Frankrijk en zelfs in Piëmont (in het noorden van Italië, red.) hebben wijnboeren dit probleem. Dat maakt de gevolgen voor de sector groter. Een situatie als deze heb ik in dertig jaar niet meegemaakt." De Franse regering is dan ook van plan om de wijnbouwers in het land te hulp te schieten.

Ook in Nederland hebben sommige producenten er last van, zegt Van Houtert. Maar het hangt samen met waar het bedrijf is gevestigd. Voor wijnboeren die in een bosrijke omgeving of in een heuvellandschap zitten, is er wat beschutting. Daardoor hebben ze minder schade door de kou.

Wijnprijzen gaan niet ineens fors omhoog

Hoewel de problemen voor een deel van de Europese bedrijven groot zijn, blijven de gevolgen voor de Nederlandse wijnliefhebber vermoedelijk beperkt.



Allereerst zijn er veel wijnproducerende regio's in bijvoorbeeld Chili of Zuid-Italië die helemaal geen last hebben van het weer.

Ten tweede hebben veel wijnboeren vorig jaar minder kunnen verkopen, doordat restaurants en cafés in een groot deel van 2020 dicht waren. Van de oogst van vorig jaar is dus nog wel wat over.

Van Houtert verwacht dan ook niet dat de prijzen van veel wijnen dit jaar vanwege schaarste zullen oplopen. "Maar het kan wel zijn dat toevallig jouw favoriete wijn net even wat minder beschikbaar is dit jaar. Zo is bijvoorbeeld in de regio Chablis de schade echt groot."