De Nederlandse bloemen- en plantensector heeft in het eerste kwartaal van dit jaar voor een record van bijna 2 miljard euro geëxporteerd. Dat meldt de brancheorganisatie Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) vrijdag. Volgens de vereniging komt dit vooral doordat de prijzen van bloemen en planten flink zijn gestegen vanwege het lage marktaanbod en hoge luchtvaartkosten.

Daarnaast vielen veel 'geefdagen' van bloemen, zoals Internationale Vrouwendag en de Engelse Moederdag, dit keer in de maand maart. Dataplatform Floridata meldt ook dat veel bloem- en plantverkooppunten in het buitenland open zijn, ondanks de lockdowns. De bloemen- en plantenverkoop in Nederland, in bijvoorbeeld tuincentra, verliep minder goed.

Volgens de directeur van de VGB, Matthijs Mesken, is de vraag naar bloemen en planten de laatste tijd "enorm aan het toenemen". Dat was vooral te merken in maart, toen steeg de export naar een recordhoogte van 872 miljoen euro. De uitvoer van planten groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 31 procent, die van snijbloemen met 26 procent.