Aankopen van bijvoorbeeld auto's of vakanties mogen in Turkije niet worden afgerekend met cryptovaluta, heeft de Turkse centrale bank vrijdag bekendgemaakt. Volgens de toezichthouder veroorzaken bitcoins en andere digitale valuta transactierisico's en onherstelbare schade. De koers van de bitcoin dook na het nieuws meteen enkele procenten in de min.

De centrale bank zei dat de munten zowel direct als indirect niet mogen worden gebruikt als betaalmiddel. "Cryptovaluta zijn niet onderhevig aan wetgeving of toezichtmechanismen. Ook is er geen autoriteit die er controle over houdt", luidt een toelichting. "Daarnaast kan het het vertrouwen in de huidige betaalmiddelen ondermijnen."

De laatste maanden werd investeren in bitcoins in Turkije steeds populairder. Dit kwam onder meer doordat de geldeenheid van het land, de lira, veel waarde verloren heeft. Zo verloor de munt vorige maand 16 procent van haar waarde. Door te investeren in digitale valuta willen Turken voorkomen dat hun vermogen minder waard wordt als gevolg van de inflatie.

Wereldwijd worden digitale munten juist steeds meer geaccepteerd. Zo stijgt het aantal bedrijven dat bitcoins accepteert als betaalmiddel; onder meer Apple, Expedia en Tesla doen dat. Ook komt er steeds meer regelgeving in diverse landen om de handel in en het gebruik van digitale munten in goede banen te leiden.