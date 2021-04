Onderzoekers van Amsterdam UMC gaan bekijken wat de effecten zijn van het onder meer goedkoper maken van gezonde producten en juist het prijskaartje van minder gezonde producten verhogen. Het onderzoek zal in acht Nederlandse Coop-supermarkten plaatsvinden.

"We onderzoeken de effecten van nudges en prijsaanpassingen in supermarkten op aankopen van klanten", vat projectleider Josine Stuber het onderzoek samen. Met nudges, subtiele stimuleringen die tot een kleine gedragsverandering kunnen leiden, worden bijvoorbeeld duimpjes omhoog, smileys en gezonde producten op zichtbare positie bedoeld. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van prijsaanpassingen.

"We zouden bijvoorbeeld de volkorenpasta een smiley kunnen geven en op ooghoogte kunnen zetten, zodat deze eerder opvalt", aldus Stuber. De ongezonde variant krijgt dan een minder opvallende plek, zodat deze minder snel in het boodschappenmandje verdwijnt.

De projectleider benadrukt dat de prijsveranderingen en andere nudges niet alle producten in de desbetreffende Coop-supermarkten raken. "Heel af en toe wordt iets in prijs verlaagd of in prijs verhoogd en het raakt vooral producten waarvan de inname nog verbeterd kan worden", aldus de onderzoeksleider. Groenten worden bijvoorbeeld dus wel aangeprijsd, maar aan vlees wordt niet gesleuteld, omdat er geen gezonder alternatief voor is.

Het team van wetenschappers wil 115 vaste klanten bij acht Coop-supermarkten (in totaal dus 920 klanten) gaan volgen om te kijken wat de effecten van de nudges zijn. Het gaat hier om vestigingen in armere gebieden, waar bewoners over het algemeen ongezonder eten en dus vaker te maken hebben met hart- en vaatziekten

Het onderzoek zal een jaar duren, waarna de onderzoekers zullen kijken of de nudges hebben geleid tot gezondere consumptie onder de klanten.