Het Duitse energiebedrijf Uniper sleept de Nederlandse Staat voor de rechter vanwege de gedwongen sluiting van kolencentrales. Dat meldt demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer. Het bedrijf vraagt om een financiële compensatie, maar het kabinet is naar eigen zeggen niet aansprakelijk voor de vermeende schade.

Uniper is de uitbater van de kolencentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het bedrijf stapt naar de Hoge Raad, maar is volgens de minister ook van plan aan te kloppen bij ICSID, een onderdeel van de Wereldbank dat internationale juridische geschillen beslecht.

Dat deed RWE eerder ook. Dit energiebedrijf noemde de sluiting van zijn centrale in de Eemshaven zonder directe compensatie onacceptabel.

Hoewel Uniper zich beroept op internationale afspraken, denkt Van 't Wout dat de Staat geen compensatie hoeft te betalen. De bewindsman benadrukt dat de betreffende wet "zorgvuldig tot stand is gekomen en het resultaat is van gedegen democratische besluitvorming, waarbij alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen". Bij de totstandkoming is volgens hem rekening gehouden met relevante bepalingen uit internationaal en Europees recht.

Ook viel het volgens Van 't Wout te verwachten dat het kabinet een dergelijke maatregel zou nemen. Dat Uniper zegt te willen helpen bij het reduceren van de CO2-uitstoot kan op steun van het kabinet rekenen. "De vraag welke alternatieve businesscase ná 2030 Uniper voor zich ziet, staat echter los van de procedures en de vraag of de Wet verbod op kolen rechtmatig is", aldus de bewindsman.