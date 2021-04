Fastned, dat oplaadplekken voor elektrische auto's bouwt, mag winkels openen bij zijn stations aan de snelweg. Dat heeft de rechter eerder deze week bepaald. Het Rijk weigerde het bedrijf toestemming voor deze winkels te geven, maar is door de rechtbank in Den Haag teruggefloten.

Tankstations hebben al winkels waar ze onder meer eten, drinken en autobenodigdheden verkopen. Fastned wil dat ook en is al jaren verwikkeld in rechtszaken daarover, omdat het bedrijf geen vergunningen krijgt. Nu heeft de rechtbank in Den Haag beslist dat de Staat de vergunningen wel moet verstrekken.

In de zaak draait het om drie plekken, maar Fastned wil bij veel meer vestigingen winkels openen. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan honderd stations langs rijkswegen in Nederland. Deze krijgen niet allemaal een winkel. "We bouwen er alleen eentje op plekken waar genoeg klanten komen", aldus een woordvoerder. Het assortiment zal vooral bestaan uit eten en drinken. Ook moeten er zitplaatsen en toiletten komen.

Uitbaters van reguliere tankstations langs de snelweg zijn niet gelukkig met de komst van meer winkels. De VPR, een vereniging die opkomt voor de belangen van zelfstandige ondernemers met een tankstation aan de snelweg, is van mening dat de uitspraak alleen geldt voor de drie locaties waarover de rechtszaak ging. Het betekent volgens VPR niet dat Fastned overal winkels mag bouwen.

Of het Rijk in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.