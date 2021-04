De Chinese economie lijkt de coronacrisis grotendeels te hebben overwonnen en begon 2021 met een recordstijging. De op een na grootste economie van de wereld groeide in het eerste kwartaal met 18,3 procent in vergelijking met de eerste drie maanden van 2020. Het is de grootste toename sinds het land ruim dertig jaar geleden is begonnen met het bijhouden van de kwartaalcijfers.

De ongewoon sterke groei is te verklaren door het feit dat de Chinese economie begin vorig jaar instortte door de coronapandemie. Er was toen sprake van een krimp van 6,8 procent. Op dat moment lag het land enkele weken bijna stil.

De Chinese regering voerde een "nul-covid-strategie". Een rigoureuze lockdown en strikte toegangscontroles zorgden er toen voor dat, afgezien van kleine lokale uitbraken, sinds een jaar slechts weinig nieuwe coronagevallen zijn geregistreerd. Sindsdien is de economie aan het herstellen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat dat de economie in het Aziatische land dit jaar met nog eens 8,1 procent zou kunnen groeien. De Chinese regering is voorzichtiger en heeft haar officiële groeidoelstelling op het Volkscongres, dat net is afgelopen in Peking, vastgesteld op een waarde van "meer dan 6 procent".

Vooral de sterke buitenlandse handel heeft de Chinese economie onlangs een boost gegeven. De Chinese fabrieken produceren op grote schaal medische goederen zoals coronatests en beschermende mondmaskers die naar andere landen worden geëxporteerd. Ook nieuwe laptops en andere thuiskantoorapparatuur komen vaak uit China.