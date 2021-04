De webshop bol.com heeft woensdagavond per ongeluk een voucher van 15 euro online gezet, bevestigt het bedrijf na berichtgeving door RTL Nieuws. De advertentie werd redelijk snel weer offline gehaald, maar 49.400 mensen zouden hem gezien hebben.

De voucher was eigenlijk bedoeld voor Franstalig België, laat bol.com weten aan NU.nl. Door een fout is hij echter ook in Nederland beland. Hoe dat gebeurd is, kon het bedrijf niet zeggen.

"We doen regelmatig heel specifieke marketingacties voor verschillende markten en die lopen weleens door elkaar. Deze was alleen bedoeld voor de Waalse markt, maar hij heeft dus wat meer klanten bereikt", zegt woordvoerder Tamara Vlootman.

Hoeveel mensen er exact bereikt zijn, mag Vlootman niet zeggen. "Dat is concurrentiegevoelige informatie en die kunnen we dus niet meedelen." RTL meldt wel op basis van Facebook-gegevens dat 49.400 mensen de advertentie hebben gezien.

De voucher is intussen offline gehaald in ons land, maar iedereen die hem heeft, mag hem wel blijven houden, klinkt het bij bol.com.

Bol.com kon het afgelopen jaar flink profiteren van de coronacrisis. In het laatste kwartaal van vorig jaar boekte de webwinkel 70 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf mikt nu op 5 miljard euro omzet tegen het einde van dit jaar.