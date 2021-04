Nog maar 3 procent van de technische vakmensen in Nederland is op dit moment een vrouw en daar wil Techniek Nederland iets aan doen. De brancheorganisatie roept meisjes op om voor technische opleidingen te kiezen. "Als we het aandeel vrouwen in de technieksector kunnen optrekken tot 20 procent, hebben we het tekort aan vakmensen opgelost", zegt voorzitter Doekle Terpstra.

Het tekort aan loodgieters en andere mensen met een technische opleiding neemt duizelingwekkend snel toe in ons land. In vijf jaar tijd verdubbelde dat van achthonderd naar zestienhonderd, liet Techniek Nederland eerder al weten. Maar daar is een oplossing voor, denkt de organisatie. "Meisjes zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de techniek en voor de toekomst van ons land. Kunnen we het aandeel vrouwen in de techniek optrekken naar 20 procent, dan hebben we het tekort aan vakmensen opgelost", klinkt het.

Daarom vraagt de organisatie meisjes om zich in te schrijven voor technische opleidingen. Al gaat dat wel de goede kant op. Tussen 2013 en 2020 verdriedubbelde het aantal meisjes dat zich inschreef voor de mbo-opleiding installatietechniek naar 936 ingeschrevenen.

Maar dat kan nog beter, vindt Terpstra. "In het onderwijs gebeurt het. We moeten jongens én meisjes duidelijk maken dat van alle sectoren de installatiebranche waarschijnlijk het beste loopbaanperspectief biedt. Voor meisjes zijn er kansen als installatiemonteur, maar óók als adviseur, ontwerper en data-analist", zegt hij.

Meeste vrouwen in technieksector hebben nu nog administratieve functies

Ook wil hij dat vrouwen binnen de technieksector zich meer heroriënteren. Op dit moment werken er 14.500 vrouwen in de sector, maar de meesten onder hen doen administratieve of communicatieve functies. Hij wil dat er meer vrouwen in de "echte" technische beroepen aan het werk gaan. "We moeten de zichtbare en onzichtbare barrières wegnemen. Voor meisjes die belangstelling hebben voor een technische opleiding én voor vrouwen die binnen een technisch bedrijf aan de slag willen", besluit hij.

Donderdag is het Girls' Day, een initiatief van de VHTO, het expertisecentrum voor genderdiversiteit in techniek en IT. Het is bedoeld om meisjes tussen tien en vijftien jaar warm te maken voor technische opleidingen en beroepen. Door de coronacrisis vinden dit jaar alle activiteiten online plaats.