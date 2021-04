Een huis kopen 'in de provincie' is onder inwoners uit de Randstad alleen maar populairder geworden in het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers die makelaarsvereniging NVM donderdag publiceerde. Vooral het zuiden en het oosten van het land zijn steeds meer in trek.

De toename was in het eerste kwartaal vooral groot in de zuidelijke provincies. Daar is 4,3 procent van de woningen gekocht door mensen die weggaan uit de dichtbevolkte gebieden in het westen van het land. Een jaar eerder was dat nog 3,2 procent. Ook in het oosten is die stijging groter dan in de jaren daarvoor.

De coronacrisis speelt hierin een belangrijke rol. Omdat velen nu thuiswerken, is het niet meer nodig om dicht bij de werkplek te wonen. Daarnaast brengen mensen nu veel meer tijd thuis door. Daardoor wordt de woonplek nog belangrijker dan hij al was.

Overigens is de pandemie niet de enige reden van de Randstedelijke trek richting de provincie. Al vóór 2020 trokken steeds meer mensen weg uit de Randstad, omdat je in dunbevolkte gebieden meer woonruimte kunt kopen voor hetzelfde geld. Naast het oosten en het zuiden gaat het ook om dunbevolkte gebieden in het westen, bijvoorbeeld het Groene Hart. De trek naar het noorden is voorlopig beperkt.

Wat wel opvalt, is dat in de noordelijke provincies de prijzen van woningen het hardste stijgen. Hoewel in het hele land de prijzen de hoogte in schoten in het eerste kwartaal van dit jaar, springt het noorden van het land er echt uit, met in een aantal gebieden stijgingen van meer dan 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er in die gebieden weinig huizen te koop staan, terwijl de vraag groot is. Dat drijft de prijzen op.