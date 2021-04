Nederland telde aan het begin van dit jaar bijna duizend bierbrouwerijen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). De brouwerijen zijn zeker niet alleen maar Heinekens, maar ook niet uitsluitend hobbyisten.

Het Nederlandse bierbrouwerslandschap is divers. Zo zijn er multinational Heineken, een iets minder grote maar evengoed wereldspeler als Grolsch en bedrijven met enkele tientallen werknemers en "serieuze brouwinstallaties". "Tot aan de hobbyist die het als bijverdienste doet", zegt Raymond van der Laan van Craft, de branchevereniging van onafhankelijke brouwers.

Sowieso moet je volgens de kenner geen bier gaan brouwen om rijk te worden. "Maar er valt wel een goede boterham in te verdienen." In volumes gaat het bij de lokale brouwers van een paar hectoliter tot tienduizenden hectoliters. Van der Laan: "Bij Heineken gaat het in miljoenen hectoliters."

Met de 983 Nederlandse brouwerijen die de KVK turft, lijkt de top wel zo goed als bereikt. "De groei vlakt de laatste jaren af", zegt de kenner van Craft. Wel winnen regionaal gebrouwen biertjes nog steeds terrein op pils. "Er is behoefte aan meer variatie. Dat zie je ook in de supermarkt waar serieuze schapruimte is gemaakt voor regionaal gebrouwen bier."

Alle landelijke supermarktketens hebben inmiddels lokaal of regionaal gebrouwen bieren in het schap staan. "Dat hoeft zeker niet uit de eigen regio te zijn", verduidelijkt Van der Laan. Bij zijn branchevereniging zijn zo'n 150 brouwers aangesloten. Alle kleinere brouwerijen samen zijn goed voor een geschat marktaandeel van 3 tot 5 procent van de biermarkt.

Vooral IPA is populair, een heel hoppig bier

Een plaatselijk gebrouwen biertje is sowieso duurder dan gewone pils. "Dat komt door de ingrediënten en dan met name de andere soorten mout en hop." Want dat is het grote verschil met pils, dat steeds minder populair wordt. Lokaal gebrouwen bieren variëren in smaak, kleur én alcoholpercentage. "Van een paar tot wel 12 procent."

Vooral IPA, India pale ale, is zeer populair. "Vrijwel elke nieuwe brouwerij heeft een IPA in zijn assortiment, een heel hoppig bier."

Het zwaartepunt van brouwerijen ligt met meer dan tweehonderd duidelijk in Brabant, blijkt uit de KVK-cijfers. Brabant telt acht bouwers per 100.000 inwoners. Gekeken naar plaatsen, telt Amsterdam de meeste bierbrouwers, gevolgd door Utrecht en Den Haag.