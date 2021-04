In de afgelopen maand reisden ruim 660.000 mensen van, naar of via luchthaven Schiphol. In maart 2019, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis, waren dat er 5,6 miljoen, meldt de luchthaven donderdag.

In maart vorig jaar werden de eerste effecten van de coronacrisis zichtbaar in het internationaal reizen. Toen reisden 2,4 miljoen mensen van, naar of via het Amsterdamse vliegveld. Meer dan een halvering ten opzichte van het jaar daarvoor.

Verreweg de meeste mensen die vorige maand op Schiphol kwamen, deden dat om over te stappen. Bijna 400.000 van de meer dan 660.000 passagiers waren overstappers. "Dit zijn bijna 200.000 mensen", verduidelijkt Schiphol. Die worden twee keer geteld; als ze aankomen en ook als ze weer weggaan.

Het aantal vluchten lag afgelopen maand ruim de helft lager dan een jaar eerder en bijna 70 procent lager dan in 2019. Dat komt doordat er veel minder passagiersvluchten zijn. Het aantal vrachtvluchten, waar dus alleen spullen aan boord zijn en geen mensen, nam juist fors toe.

Normaliter gaat er ook vracht mee aan boord met passagierstoestellen, maar bij gebrek aan vluchten voor reizigers wordt meer vracht los vervoerd. Door de toename van het aantal vluchten waarop dat gebeurt, is het wegvallen van de andere vluchten voor goederen goedgemaakt.

De hoeveelheid vracht door de lucht neemt juist toe in de crisis, ook op Schiphol.